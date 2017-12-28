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Отмена роуминга в РФ позволит снизить цены для абонентов в 2–3 раза

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Отмена роуминга в России позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

28 декабря по итогам заседания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минкомсвязи и крупнейших операторов мобильной связи была достигнута договоренность об отмене роуминга на территории РФ в 2018 году.

«По итогам заседания регуляторы и операторы связи договорились о том, что уже в январе 2018 года произойдет значительный объем изменений в тарифных планах. В зависимости от тарифного плана и условий обслуживания абонента, а также удаленности его поездки, цена на связь может снизиться в 2–3 раза и более», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в четверг глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года. Мобильные операторы уже начали корректировку тарифов.

Летом 2017 года ФАС обязала операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2) отменить роуминг по России. Параллельно были заведены дела против операторов из-за цен в национальном роуминге.

«Вымпелком» («Билайн») 14 декабря начал снижение цен на связь.

По независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь.

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