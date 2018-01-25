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Полиция Индии задержала более 130 человек на фоне протестов из-за фильма

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Фото: REUTERS /Amit Dave
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Полиция Индии задержала свыше 130 человек на фоне массовых протестов против выхода фильма «Падмават», основанного на средневековой поэме. Как сообщает ТАСС, скандальная лента должна выйти на экраны страны 25 января.

Сторонники раджпутской националистической организацией «Раджпут карни сена» утверждают, что фильм ложно трактует историю и представляет королеву раджпутов Падмавати в дурном свете.

Представитель полиции Мумбаи Дипак Девраджа сообщил, что в городе были задержаны 100 человек, связанных с этой организацией. Еще 30 противников фильма задержаны в других городах.

Массовые беспорядки на фоне премьеры фильма прошли также в штатах Раджастхан, Харьяна, Уттар-Прадеш. Протестующие поджигали покрышки, забрасывали камнями автомобили и автобусы, а также вступали в стычки с полицией. При этом в Гургаоне толпа протестующих забросала камнями школьный автобус, выбив стекла. Дети не пострадали в результате инцидента.

Кроме того, националисты высказывают угрозы в адрес создателей фильма и грозятся изуродовать лицо актрисе Дипике Падукон, исполнившей в фильме роль раджпутской королевы.

20 января протестующие против визита папы римского Франциска в Чили сожгли церковь.

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