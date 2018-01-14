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Власти Ирана сообщили о 25 погибших и 400 задержанных в ходе протестов

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Фото: REUTERS
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Тегеран сообщил о том, что в ходе протестов в Иране погибли 25 человек и еще 400 были задержаны.

Информацию об этом распространили судебные власти страны в воскресенье, 14 января.

Сами протесты проходили в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции.

11 января США обратились к властям Ирана с требованием немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе задержанных участников акций протеста.

Как отмечает Белый дом, протестующие выражают законные жалобы, требуя прекратить угнетение и растрату национальных ресурсов на «военный авантюризм».

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