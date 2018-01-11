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США требуют от Ирана освободить участников акций протеста

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Фото: REUTERS
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США обратились к властям Ирана с требованием немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе задержанных участников акций протеста, говорится в заявлении Белого дома.

Указывается, что администрация президента США Дональда Трампа глубоко обеспокоена сообщениями об убийствах и пытках некоторых демонстрантов, которые находятся в заключении. 

«Мы не будем молчать, поскольку иранская диктатура подавляет основные права своих граждан, и будем сдерживать лидеров Ирана за любые нарушения», — сказано в заявлении.

Как отмечает Белый дом, протестующие выражают законные жалобы, требуя прекратить угнетение, коррупцию и растрату национальных ресурсов на «военный авантюризм». 

Акции протеста охватили крупные иранские города 28 декабря 2017 года. Граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции. В ходе беспорядков погибли 20 человек, более 450 были задержаны. По мнению силовиков, «это немного», а подобные протесты — «естественны».

Как утверждают власти Ирана, за организацией протестов стоят США, Великобритания, Израиль и Саудовская Аравия. 

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