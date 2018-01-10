Американские конгрессмены поддержали протесты в Иране

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку выступлений против «репрессивного коррумпированного режима» в Иране. Документ также призывает американского президента Дональда Трампа ввести новые санкции против иранских властей за нарушение прав человека.

«Мы стоим на стороне иранского народа и должны объяснить, что он не является объектом санкций. Санкции США направлены против репрессивного и дестабилизирующего обстановку режима, не против народа страны», — приводит слова конгрессмена Эда Ройса агентство «Интерфакс».

Акции протеста охватили крупные города Ирана 28 декабря 2017 года. Демонстранты выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции. В ходе беспорядков погибли 20 человек, более 450 митингующих были задержаны.

Как утверждали власти страны, за организацией демонстраций стоят США, Великобритания, Израиль и Саудовская Аравия.

В ночь на 6 января США созвали заседание СБ ООН по ситуации в Иране. В ходе встречи Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к митингующим.