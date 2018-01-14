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Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Власти Ирана полностью разблокировали мессенджер Telegram на своей территории.

Информацию об этом распространило агентство ИРНА в воскресенье, 14 января.

«Источники сообщили, что блокировка (каналов Telegram) была снята, и в настоящий момент пользователи имеют к ним доступ», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Мессенджер был заблокирован после начала акций протеста в стране вместе с Instagram.

Массовые акции протеста охватили Иран 28 декабря 2017 года. Причиной демонстраций стал рост цен на продукты питания. Митингующие также выступают против роста безработицы и коррупции.

2 января власти Ирана заявили, что протестные акции в Иране являются частью «опосредованной войны» со страной, которую ведут некоторые государства, в частности США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Тегеран заявил, что 27% хештегов, направленных против иранских властей, были разработаны саудовским правительством.

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