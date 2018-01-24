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Партию бразильского арахиса не пропустили в Россию

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Партия бразильского арахиса весом более 50 т задержана в международном железнодорожном пункте пропуска «Печоры-Псковские». Выяснилось, что фитосанитарный сертификат на груз был недействительным.

Как сообщили Псковскому агентству новостей в управлении Россельхознадзора, партия арахиса прибыла из Эстонии. В итоге партия была возвращена обратно.

Несколько дней назад на границе Псковской области и Латвии был предотвращен ввоз почти 20 т свежих яблок из Сербии. Причина та же — отсутствие необходимых документов.

В декабре 2017 года в Калининградской области таможенники задержали местного жителя, пытавшегося незаконно вывезти в Польшу партию янтаря весом 27 кг.

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