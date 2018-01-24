3 тыс. жителей Липецка остались без холодной воды

Коммунальная авария стала причиной отключения подачи холодной воды в более чем 700 домов Липецка. В районе, попавшем под отключение, живут около 3 тыс. человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Причиной аварии называется прорыв трубы, проводятся ремонтные работы.

«Около 12:20 мск из-за прорыва трубы диаметром 100 мм произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в 720 домах», — сообщили спасатели.. Завершение ремонта на трубопроводе планируется на вечер среды, пишет GOROD48. Власти организовали три пункта подвоза воды, по заявке жителей воду привезут по любому адресу, сообщили в МЧС.

Ранее в среду сообщалось, что режим ЧС введен в районе Пермского края из-за аварии на теплотрассе.