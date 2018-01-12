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Пригород Барнаула остался без света из-за урагана

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Из-за урагана этой ночью остались обесточенными пригородные поселки Барнаула. В городской администрации уточнили, что частичное отключение электроэнергии произошло в поселках Авиатор, Власиха, Солнечная Поляна, Лесной, Октябрьский, Центральный, Лебяжье и Бельмесово. В Благодатном свет погас почти в сотне домов.

На данный момент последствия аварии на линии электропередач практически устранены. Ремонтные работы продолжаются лишь в Новомихайловке.

Как сообщает ресурс altapress.ru, шквалистый ветер, который обрушился на Барнаул накануне, а также метель и гололедица сильно затруднили движение на дорогах. А с крыши одного из домов упала часть вентиляции.

В центре города были повреждены пять светофоров. Все восстановительные работы планируется завершить сегодня до вечера. О пострадавших в результате разгула стихии информации пока не было.

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