Сотни пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде в Японии

Поезд, ехавший из Ниигаты в Нагаоку, застрял в пути, причиной стал сильный снегопад, в итоге сотни пассажиров провели ночь в вагонах. По состоянию на утро пятницы поезд всё еще находится под снегом, сообщает ТАСС.

Поезд встал без движения в районе города Сандзё, в нем находились 600 человек. Часть пассажиров встретили у поезда их родственники, в составе остаются около 430 человек. Компания JR East продолжает работу по расчистке путей.

Сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в западной части Японии и на побережье Японского моря.

Ранее сообщалось, что мэр Южно-Сахалинска попросил бизнесменов помочь в расчистке дорог от снега.