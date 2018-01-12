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Шквалистый ветер в Барнауле повредил светофоры

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В Барнауле устраняют последствия ураганного ветра, обрушившегося на город накануне. В пригородах Барнаула зафиксировано частичное отключение электричества, без света до утра пятницы оставались жители 100 домов.

«Ведутся работы по восстановлению нормативного напряжения для работы газовых котлов. Также повреждены пять светофоров», — приводит «Интерфакс» сообщение мэрии Барнаула. Восстановление планируется завершить до вечера пятницы.

Ранее сообщалось, что глава Южно-Сахалинска обратился к местным предпринимателям с просьбой помочь в расчистке улиц после мощного циклона, который принес в город 60% месячной нормы осадков.

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