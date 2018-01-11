Прямой эфир

Мэр Южно-Сахалинска попросил бизнесменов помочь в расчистке дорог от снега

0
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Южно-Сахалинска обратился к местным предпринимателям с просьбой помочь в расчистке улиц после мощного циклона, который принес в город 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В обращении мэра отмечено, что муниципальной техники недостаточно для оперативного устранения последствий снегопадов.

«Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с представителями бизнес-сообщества и предложил им оказать содействие в расчистке областного центра, предоставив в аренду спецтехнику», –– говорится в сообщении.

Из-за циклона в городе за сутки выпало 60% от месячной нормы осадков. Работу спецтехники осложняла практически нулевая видимость на дорогах.

Мэр напомнил бизнесменам о советской практике расчистки городов после сильных снегопадов местными предприятиями и пообещал компенсировать затраты на услуги спецтехники, которую предоставят бизнесмены.

«Мы понимаем, что перед вами стоят определенные производственные задачи, но вместе с тем есть общегородские вопросы, которые сообща можно решить значительно оперативнее, <…> мы рассматриваем наше взаимодействие как поддержку города в сложные моменты», — добавил мэр.

Многие предприниматели заявили о своей готовности помочь.

В ночь на 11 января в Южно-Сахалинске работали более 320 единиц техники. В четверг благодаря помощи предприятий и организаций на расчистку города дополнительно отправлены еще 14 погрузчиков и 25 самосвалов.

Ранее в городе был введен режим ЧС. Из-за циклона в Сахалинской области более 100 автомобилей оказались заблокированы в сугробах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу
Движение междугородних автобусов приостановлено на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017