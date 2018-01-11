Мэр Южно-Сахалинска попросил бизнесменов помочь в расчистке дорог от снега

Глава Южно-Сахалинска обратился к местным предпринимателям с просьбой помочь в расчистке улиц после мощного циклона, который принес в город 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В обращении мэра отмечено, что муниципальной техники недостаточно для оперативного устранения последствий снегопадов.

«Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с представителями бизнес-сообщества и предложил им оказать содействие в расчистке областного центра, предоставив в аренду спецтехнику», –– говорится в сообщении.

Из-за циклона в городе за сутки выпало 60% от месячной нормы осадков. Работу спецтехники осложняла практически нулевая видимость на дорогах.

Мэр напомнил бизнесменам о советской практике расчистки городов после сильных снегопадов местными предприятиями и пообещал компенсировать затраты на услуги спецтехники, которую предоставят бизнесмены.

«Мы понимаем, что перед вами стоят определенные производственные задачи, но вместе с тем есть общегородские вопросы, которые сообща можно решить значительно оперативнее, <…> мы рассматриваем наше взаимодействие как поддержку города в сложные моменты», — добавил мэр.

Многие предприниматели заявили о своей готовности помочь.

В ночь на 11 января в Южно-Сахалинске работали более 320 единиц техники. В четверг благодаря помощи предприятий и организаций на расчистку города дополнительно отправлены еще 14 погрузчиков и 25 самосвалов.

Ранее в городе был введен режим ЧС. Из-за циклона в Сахалинской области более 100 автомобилей оказались заблокированы в сугробах.