Восстановлена подача тепла для 11,5 тыс. жителей Курска

Ремонт магистральных трубопроводов завершили энергетики в Курске. Работы завершены около трех часов ночи, сети заполнены теплоносителем, восстановлена подача тепла в 145 домов в центре города, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авария на магистральных трубопроводах в Курске произошла 13 января около 14:45. Под отключение подачи тепла попали 145 жилых домов, где проживают 11,5 тыс. человек. Без тепла остались 11 школ, два детских сада и два медицинских учреждения.

В нескольких вузах Одессы отменили занятия до весны из-за нехватки денег на отопление учебных корпусов.