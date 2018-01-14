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Восстановлена подача тепла для 11,5 тыс. жителей Курска

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Фото: ТАСС/Роман Пименов
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Ремонт магистральных трубопроводов завершили энергетики в Курске. Работы завершены около трех часов ночи, сети заполнены теплоносителем, восстановлена подача тепла в 145 домов в центре города, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авария на магистральных трубопроводах в Курске произошла 13 января около 14:45. Под отключение подачи тепла попали 145 жилых домов, где проживают 11,5 тыс. человек. Без тепла остались 11 школ, два детских сада и два медицинских учреждения.

В нескольких вузах Одессы отменили занятия до весны из-за нехватки денег на отопление учебных корпусов.

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