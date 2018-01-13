Более 11 тыс. человек остались без отопления в Курске

Около 11,5 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на трубопроводе в Курске, сообщает ТАСС.

В зону отключения попали 143 жилых дома, 11 школ, два детских сада, три медицинских учреждения.

Причиной ЧП стало повреждение трубопровода диаметром 500 мм в тепловой камере. По предварительным данным, тепло вернется в дома в ночь с 13 на 14 января.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в нескольких вузах Одессы отменили занятия до весны из-за нехватки денег на отопление учебных корпусов. Кроме того, вузы не могут выполнить требования по освещению аудиторий.