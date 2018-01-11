Восстановлена подача воды в Ленинском районе Воронежа

Коммунальщики Воронежа восстановили подачу холодной воды в дома жителей Ленинского района города. Об этом сообщается на сайте «Росводоканал Воронеж».

Утечка возникла из трубопровода, специалисты в сжатые сроки устранили ее, отмечается в сообщении. «В 23:15 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена», — отмечает коммунальная служба.

Ранее сообщалось, что вечером в среду жители ряда домов Ленинского района Воронежа остались без холодной воды. Власти оперативно организовали подвоз технической воды. В конце декабря из-за коммунальной аварии на сутки без тепла остались жители Центрального района Челябинска. 14 декабря около 17 250 жителей 106 домов в Пензе остались без теплоснабжения из-за повреждения трубопровода.