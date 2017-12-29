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Сооружения биологической очистки воды запустили в Магадане

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Сооружения биологической очистки воды запустили в эксплуатацию в районе Новой Веселой в Магадане, сообщил губернатор области Владимир Печеный.

Запущенная в городе система позволит очищать сточные воды перед выбросом в водоемы. Воды будут проходить несколько этапов очистки, в результате которой вода по составу станет похожа на питьевую. Такую воду можно будет сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного значения, без риска и угрозы для экологии. К таким водоемам предъявляются самые высокие требования, сообщило ИА MagadanMedia.

Сооружения современной биологической очистки запущены в Магадане после длительного периода реализации. Проект начал воплощаться в жизнь в 2008 году. Как отметил губернатор области, скоро Магадан станет одним из редких городов, который почти полностью смог избавиться от сброса неочищенных сточных вод. Завершающий этап работ, который проходил в этом году, обошелся федеральному и областному бюджетам почти в 240 млн рублей.

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