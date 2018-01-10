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Тысячи жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

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Фото: ТАСС/ Михаил Фомичев
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Авария на водопроводе оставила без холодной воды несколько тысяч жителей Ленинского района Воронежа, сообщается на сайте городской мэрии.

Причиной ЧП послужил прорыв водопровода диаметром 200 мм, который питает ряд домов разной этажности.

Власти города уже приступили к устранению аварии. Для жителей организовали подвоз технической воды.

7 января в аэропорту Нью-Йорка произошел прорыв водопровода, в результате чего зал одного из терминалов залило. В помещении груды чемоданов и сумок плавали в воде, а часть рейсов пришлось отменить.

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