Захаров снимает с репертуара театра «Ленком» четыре спектакля

Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ленком» принял решение о снятии с репертуара четырех спектаклей. С 1 апреля снимаются спектакли «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Борис Годунов».

Об этом рассказал ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он добавил, что в репертуаре 19 спектаклей, что очень много. Захаров «произвел необходимое хирургическое вмешательство в репертуар, на что имел полное право», добавил он. По словам Варшавера, к апрелю будут поставлены новые спектакли.

В декабре сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ, актрису театра «Ленком» Елену Шанину.