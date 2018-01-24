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Захаров снимает с репертуара театра «Ленком» четыре спектакля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ленком» принял решение о снятии с репертуара четырех спектаклей. С 1 апреля снимаются спектакли «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Борис Годунов».

Об этом рассказал ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он добавил, что в репертуаре 19 спектаклей, что очень много. Захаров «произвел необходимое хирургическое вмешательство в репертуар, на что имел полное право», добавил он. По словам Варшавера, к апрелю будут поставлены новые спектакли.

В декабре сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ, актрису театра «Ленком» Елену Шанину.

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