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Брянский театр впервые представит спектакль в формате 360 градусов

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Фото: commons.wikimedia.org
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Спектакль «Любовное наваждение» в формате видео 360 градусов, который можно будет смотреть через очки виртуальной реальности, впервые выпустит Брянский театр драмы им. А.К. Толстого, сообщила пресс-секретарь театра Маргарита Мусатова.

По словам Мусатовой, спектаклей, снятых в таком формате, в России пока нет. Экспериментальное видео спектакля «Любовное наваждение» будет снято в формате 360 градусов и выложено в интернете. Любой пользователь сможет надеть очки виртуальной реальности и буквально почувствовать себя в зрительском зале, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

С осуществлением проекта брянскому театру поможет компания, которая занимается съемкой объемного видео. Ранее они уже сотрудничали и снимали виртуальный тур по театру драмы. Выбор спектакля для данного проекта также не случайный, так как действие происходит без слов и передается зрителям через визуальное восприятие. Также Маргарита Мусатова отметила, что если проект будет принят удачно, то театр подумает о съемках и других постановок.

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