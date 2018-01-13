Сергей Безруков номинирован на премию «Губернский Оскар»

Московский Губернский театр (МГТ) в день своего четырехлетия проведет церемонию вручения собственной премии, получившей название «Золотой Мухин». Среди номинантов — сам руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-аташе МГТ Лиану Хусаинову, учрежденную по инициативе худрука театра премию «Золотой Мухин» сразу же окрестили «Губернским Оскаром», поскольку она представляет собой уменьшенную копию памятника дворнику («Оскар» с метлой и в кепке) из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе Владимира Жеребцова.

«Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам», — пояснила пресс-секретарь.

На премию также номинированы Александр Соколовский, Антон Хабаров, Илья Малаков, Карина Андоленко, Вера Шпак и Александр Тютин.