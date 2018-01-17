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Жириновский сыграет Фамусова на сцене «Школы современной пьесы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сыграет роль Фамусова в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», спектакль пройдет на сцене театра «Школа современной пьесы».

Пресс-служба театра сообщила, что единственный спектакль с участием Жириновского, играющего одну из значимых ролей русского классического репертуара, пройдет 18 января, передает «РИА Новости».

Ранее Жириновский уже участвовал в театральных постановках, в частности в спектакле-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» «Школы современной пьесы». Тогда лидер ЛДПР исполнил «камео» — роль самого себя.

Напомним, Владимир Жириновский был зарегистрирован кандидатом в президенты России 29 декабря. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года.

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