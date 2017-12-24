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Медведев поздравил с юбилеем актрису «Ленкома» Елену Шанину

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Шанину, отметив ее талант и музыкальность.

«Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной. Все это помогает Вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы… Каждая Ваша работа в театре и кино — пример высокого мастерства. В каждой Вы предельно искренни — и это главный секрет Вашего успеха», –— говорится в поздравительной телеграмме.

Елена Шанина — советская и российская актриса театра и кино, выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), актриса театра «Ленком». Широкую популярность Шанина обрела после съемок в фильме «Юнона и Авось» (1983 год). Среди других кинокартин с участием артистки — «Концерт для двух скрипок», «Аты-баты, шли солдаты», «12 стульев», «По данным уголовного розыска...», «Принцесса цирка» и многие другие.

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