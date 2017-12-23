Медведев поздравил с 90-летием оперного певца Александра Ведерникова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием народного артиста СССР, оперного певца Александра Ведерникова.

Он отметил уникальность драматического таланта артиста, его многогранность и работоспособность.

«Уникальное дарование, драматический талант, способность перевоплощаться в самые разные образы позволили вам покорить лучшие сцены мира. Блистать в операх Даргомыжского и Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева», — говорится в телеграмме Медведева.

Александр Ведерников с 1958 по 1991 год был солистом Государственного академического Большого театра. В 2002 году ему был присвоен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.