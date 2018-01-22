Председатель парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост лидера региона

Кандидатуру бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии предложил председатель парламента Каталонии Роже Торрен.

Об этом он заявил в понедельник, 22 января.

«Предлагаю его [Пучдемона] в качестве кандидата на должность председателя женералитата [правительства Каталонии]», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что до конца января в региональной палате должны состояться дебаты, в ходе которых кандидат представляет свою программу.

При этом на территории Испании по-прежнему действует ордер на арест Пучдемона.

10 января политик предложил провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.