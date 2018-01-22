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Председатель парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост лидера региона

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Кандидатуру бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии предложил председатель парламента Каталонии Роже Торрен.

Об этом он заявил в понедельник, 22 января.

«Предлагаю его [Пучдемона] в качестве кандидата на должность председателя женералитата [правительства Каталонии]», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что до конца января в региональной палате должны состояться дебаты, в ходе которых кандидат представляет свою программу.

При этом на территории Испании по-прежнему действует ордер на арест Пучдемона.

10 января политик предложил провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.

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