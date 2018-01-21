Прокуратура Испании пообещала преследовать Пучдемона вне Бельгии

Прокуратура Испании пригрозила активизировать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в случае, если он покинет территорию Бельгии.

В декабре Верховный суд страны выдал постановление на арест каталонского политика только на территории Испании, а европейский ордер (требование задержать разыскиваемого в любой стране континента и экстрадировать на родину. — Ред.) отозвал.

Университет Копенгагена сообщил ранее, что Пучдемон 22 января примет участие в дебатах «Каталония и Европа на перекрестке за демократию». «Если будет подтверждение, прокуратура намерена немедленно действовать», — цитирует «РИА Новости» официальное заявление надзорного ведомства.

3 января портал iz.ru сообщил, что бежавший в Бельгию Пучдемон ищет способы вернуться и избежать ареста. Позже стало известно, что Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы правительства Каталонии и даже готов сдаться правосудию на следующий день после получения должности.