Спикером парламента Каталонии стал сторонник независимости

Новым главой каталонского парламента избран сторонник независимости Каталонии от Испании, депутат от Левой республиканской партии Роже Туррен, сообщили испанские СМИ.

Кандидатура Туррена была поддержана голосами 65 депутатов, за его соперника из происпанской партии «Граждане» Хосе Марию Эспехо-Сааведру проголосовали 56 депутатов, сообщает «Интерфакс».

При этом свои голоса за спикера смогли отдать и депутаты, находящиеся под стражей: они делегировали голоса находящимся на заседании депутатам.

Напомним, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель была заключена под стражу 10 ноября 2017 года по решению Верховного суда. Суд предоставил ей право выхода под залог в размере €150 тыс.

Ранее бежавший в Бельгию экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон рассматривает способы вернуться в Испанию и избежать ареста на территории государства. 5 декабря 2017 года Верховный суд Испании снял международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета, которых обвиняли в мятеже.

Референдум о независимости в Каталонии прошел 1 октября, на нем 90,18% участников плебисцита поддержали инициативу выхода из состава королевства. Мадрид не признал итоги референдума, парламент Каталонии был распущен, а многие депутаты заключены под стражу.