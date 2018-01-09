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Парламент Каталонии обжаловал в суде действия Мадрида в отношении региона

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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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Парламент Каталонии обжаловал в суде действия Мадрида по отстранению от власти женералитата (правительства) и решению взять на себя управление регионом.

Жалоба в Конституционный суд была подана во вторник, 9 января.

«Парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках ст. 155 конституции Испании», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Решение было одобрено членами постоянной депутации регионального парламента, продолжающей выполнять свои функции даже после роспуска законодательного органа Мадридом.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то что победу на выборах одержала центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам («Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства») удалось получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

Предыдущий состав каталонского парламента был распущен по решению председателя правительства Испании Мариано Рахоя после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. С точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

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