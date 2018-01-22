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Трассу М5 «Урал» признали самой загруженной в России

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Рейтинг самых загруженных трасс составило Министерство транспорта РФ. Первое место в списке заняла М5 «Урал». В ведомстве заявили, что на реконструкцию этой дороги, а также других, попавших в список, будут направлены деньги, собранные с грузовиков в рамках системы «Платон».

Уральская трасса, проходящая через Свердловскую и Челябинскую области, сейчас находится не в лучшем состоянии, несмотря на то, что является стратегически важной — именно с нее начинается Транссибирская автомагистраль, пишет «Российская газета».

Что касается второго, третьего и четвертого мест в рейтинге, то их занимают трасса М7 «Волга», московское малое кольцо А108 и московское большое кольцо А108 соответственно. Как отмечает ИА «Ура.ру», в список загруженных дорог попали также М4 «Дон», М10 «Россия», М2 «Крым», М1 «Беларусь», М8 «Холмогоры» и М3 «Украина».

В Росавтодоре ранее обещали, что 100% федеральных трасс уже к концу этого года будут соответствовать нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

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