Снег на голову

В Москве прошел самый мощный с начала зимы снегопад. С четверга по воскресенье в российской столице ежедневно выпадало до 20% месячной нормы осадков. Вчера пурга пришла и в другие регионы России, но заметные последствия пока что наблюдаются только в столице. Снежные завалы стали причиной пробок и недовольства горожан. Впрочем, улицы были убраны даже быстрее нормативов, согласно которым на ликвидацию последствий снегопада отводится несколько суток после его окончания. Эксперты полагают, что необходимости в корректировке действующих правил нет, поскольку они рассчитаны всё же на обычные условия.

Снегопад на прошлой неделе стал для Москвы самым мощным с начала зимы, заявил «Известиям» глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В декабре и начале января снега почти не было, выпадало не больше 5 мм за сутки. В последние четыре дня (с четверга по воскресенье. — «Известия») выпадало до 7–8 мм за сутки, до 20% месячной нормы в день. Для зимы это нормально, на дорогах может возникнуть коллапс и уже при 3 мм, — сказал Роман Вильфанд, уточнив, что в столице месячная норма осадков в январе составляет 42 мм.

Пурга пришла и в другие регионы — обильные снегопады в воскресенье прошли в 14 субъектах России, сообщил Росгидрометцентр. Речь о 13 регионах Центральной России и побережье Магаданской области. Центр «Фобос» прогнозировал выпадение до половины месячной нормы осадков в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях. Однако пока наиболее заметные последствия снегопада — в столице.

Еще в четверг власти столицы призвали москвичей пересесть на общественный транспорт и даже перевели метрополитен на усиленный режим работы, но это не спасло город от восьмибалльных (в четверг) и шестибалльных (в субботу) пробок, нетипичных для этих дней.

Только в субботу в Москве выпало 12 см снега, сообщил в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (методология измерения высоты снежного покрова отличается от метеорологической, поэтому не может сравниваться).

— Продолжаются работы по очистке города от снега. На улицы выведены 9,4 тыс. единиц коммунальной техники, а также рабочие ручной уборки, — рассказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что коммунальным службам предписано взять под особый контроль очистку кровель зданий от снега и наледи.

Несмотря на это, работа коммунальных служб вызвала возмущение москвичей, о чем свидетельствуют посты горожан в соцсетях. Наибольшее раздражение, судя по ним, вызвали затруднения на дорогах.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что в первую очередь властям необходимо обратить внимание на своевременный вывоз снега и места его временного сбора.

— Раньше коммунальщики складывали снег на газоны, теперь власти запретили использовать их, потому что таким образом портится почва из-за реагентов. Стали сбрасывать снег прямо на дороге, даже в правом ряду. Из-за этого случаются аварии, потому что водитель не всегда может вовремя сориентироваться. Кроме того, минимум на один ряд сузилась проезжая часть, из-за чего образовались пробки, — заявил «Известиям» Петр Шкуматов.

По утвержденной правительством Москвы «Технологии зимней уборки…» «первоочередной вывоз снега (от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов и т.д.) должен осуществляться в течение 12 часов после окончания снегопада». С объектов дорожного хозяйства снег должен быть вывезен в течение 2–7 дней в зависимости от категории объекта и интенсивности снегопада.

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин отметил, что коммунальные службы столицы работали с опережением нормативов.

— В среднем сугробы расчищались и вывозились в течение суток. Причем норматив допускает незначительный слой снега на проезжей части и тротуарах, у нас же чистили до асфальта, — рассказал «Известиям» Константин Крохин.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила «Известиям», что нормативы по уборке снега рассчитаны на среднестатистические осадки и не работают в аномальных ситуациях. При этом она считает, что менять их не следует, потому что в обычных условиях установленные правила вполне эффективны.

— Привлекать дополнительных работников не имеет смысла, потому что такие коллапсы случаются редко, а новая рабочая сила — нагрузка на бюджет, — пояснила Галина Хованская.

Впрочем, снегопад в Москве уже заканчивается. Осадки будут и в понедельник, но уже незначительные, сообщил Роман Вильфанд. Со вторника по пятницу выпадение снега уже маловероятно. Вскоре, по данным метеорологов, столицу ждут самые низкие температуры этой зимы — до –15 градусов ночью.