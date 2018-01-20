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Синоптики рассказали о погоде в столице 20 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Снегопад и до минус 6 градусов ожидаются в столице в субботу, 20 января, передает Гидрометцентр.

«Облачно; ночью небольшой снег; днем снег», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится от минус 4 до 6 градусов. Ночью в Москве ожидается от минус 7 до минус 9 градусов.

В Подмосковье днем термометры покажут от минус 3 до минус 8 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм рт. ст.

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