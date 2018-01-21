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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Синоптики сообщили о погоде в столице в воскресенье, 21 января. По данным метеорологов, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, информирует Гидрометцентр.

«Облачно, снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха ожидается от минус 4 до минус 6 градусов. Ночью столбики термометра в столице опустятся от минус 7 до минус 9. Такая же температура прогнозируется в дневное время в Московской области, передает ТАСС.

Ветер переменный 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили москвичей о понижении атмосферного давления.

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