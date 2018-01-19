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Около 350 тыс. кубометров снега вывезли за сутки с московских улиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Порядка 350 тыс. кубометров снега вывезли коммунальщики на снегосплавные пункты со столичных улиц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, а в уборке снега задействовано около 10 тыс. единиц спецтехники. Как отмечает НСН, коммунальщики продолжают уборку после двухдневного снегопада.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что сугробы в Москве выросли на 15 см. Особое внимание коммунальные службы уделяют очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

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