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Синоптики предупредили о понижении атмосферного давления в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В субботу в Москве произойдет понижение атмосферного давления, предупредили специалисты погодного центра «Фобос».

«Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 743 мм рт. ст., что ниже нормы», — приводит сообщение метеорологов «РИА Новости».

Погоду в эти дни, по словам синоптиков, будет определять юго-западный атмосферный фронт. Именно ему москвичи обязаны продолжающимися снегопадами, облачностью, усилением ветра.

Специалисты сообщили, что днем в субботу температура воздуха будет составлять от минус 6 до минус 8 градусов, скорость ветра составит 4–9 м/с.

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