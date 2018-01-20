Синоптики предупредили о понижении атмосферного давления в Москве

В субботу в Москве произойдет понижение атмосферного давления, предупредили специалисты погодного центра «Фобос».

«Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 743 мм рт. ст., что ниже нормы», — приводит сообщение метеорологов «РИА Новости».

Погоду в эти дни, по словам синоптиков, будет определять юго-западный атмосферный фронт. Именно ему москвичи обязаны продолжающимися снегопадами, облачностью, усилением ветра.

Специалисты сообщили, что днем в субботу температура воздуха будет составлять от минус 6 до минус 8 градусов, скорость ветра составит 4–9 м/с.