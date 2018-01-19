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Синоптики заявили о рекордной высоте снежного покрова в столице

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Сугробы к 9:00 пятницы в Москве выросли до 15 см. Это максимальное значение за нынешнюю зиму.

Как заявили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, высота снежного покрова измерялась в районе базовой городской метеостанции на ВДНХ. Уточняется, что до этого рекордная высота снега в Москве в этом году фиксировалась 14 декабря, она составляла 14 см.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за минувшие сутки в столице выпало порядка 10 см снега. В уборке московских улиц задействованы около 10 тыс. снегоуборочных машин. 

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