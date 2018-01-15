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Снегопады и потепление придут в Москву к концу рабочей недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кратковременное потепление и сильные снегопады придут в Москву к концу рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

В пятницу, 19 января, в российской столице синоптики прогнозируют ветреную погоду и снегопад под влиянием циклона. Температура воздуха составит –2–4 градуса, временами пройдет сильный снег — ожидается 6–9 мм осадков, сообщает сетевое издание m24.ru.

В понедельник в Москве ожидаются легкий мороз и снег, температура воздуха составит –3–5 градусов мороза. Во вторник, среду и четверг в столичном регионе пройдет небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы опустится до –5–7 градусов в Москве и до –5–10 градусов по области. Днем столбики термометров покажут –3–5 градусов в Москве и –2–7 градусов в Московской области.

Как отмечают метеорологи, в субботу, 20 января, потеплеет до 0...+2 °С. Однако в ночь на воскресенье, 21 декабря, снова похолодает до –7 градусов. Ранее портал iz.ru сообщал, что на Крещенье в столичном регионе сильных морозов не ожидается.

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