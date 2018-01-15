Морозы до минус 9 градусов придут в Петербург 15 января

Похолодание до минус 9 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в начале недели, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Синоптики прогнозируют порывы ветра 1–6 м/с в северной столице, давление опустится до 776 мм ртутного столба.

Региональное управление МЧС предупредило о риске образования гололедицы на дорогах. В ведомстве просят пешеходов и водителей соблюдать осторожность.

Ранее портал iz.ru писал, что в ночь с 14 на 15 января в Москве ожидается снегопад и до минус 4 градусов мороза.