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Морозы до минус 9 градусов придут в Петербург 15 января

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Похолодание до минус 9 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в начале недели, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Синоптики прогнозируют порывы ветра 1–6 м/с в северной столице, давление опустится до 776 мм ртутного столба.

Региональное управление МЧС предупредило о риске образования гололедицы на дорогах. В ведомстве просят пешеходов и водителей соблюдать осторожность.

Ранее портал iz.ru писал, что в ночь с 14 на 15 января в Москве ожидается снегопад и до минус 4 градусов мороза.

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