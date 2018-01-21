Провалившийся под лед Невы пенсионер успел дозвониться до МЧС

Спасатели вытащили из-подо льда Невы в Петроградском районе Петербурга тонувшего 73-летнего мужчину.

Как рассказали ТАСС в ГУ МЧС, пострадавший сам позвонил в дежурную службу.

Прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться на берег. У пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался.

Ранее гидрометеорологический центр сообщал, что лед в акватории Санкт-Петербурга будет тоньше нормы для области этой зимой.



