Провалившийся под лед Невы пенсионер успел дозвониться до МЧС
Спасатели вытащили из-подо льда Невы в Петроградском районе Петербурга тонувшего 73-летнего мужчину.
Как рассказали ТАСС в ГУ МЧС, пострадавший сам позвонил в дежурную службу.
Прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться на берег. У пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался.
Ранее гидрометеорологический центр сообщал, что лед в акватории Санкт-Петербурга будет тоньше нормы для области этой зимой.