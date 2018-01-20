Эрдоган объявил о начале наземной операции в сирийском Африне

Армия Турции фактически начала наземную операцию в сирийском Африне, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что после Африна армия Турции войдет в сирийский регион Манбидж, передает «РИА Новости».

Местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж, добавил Эрдоган.

15 января представитель пресс-службы коалиции США Томас Вил объявил о создании Вашингтоном отрядов безопасности на границе Сирии и Турции. Отряды должны быть сформированы из расположенных там курдских сил.

Это вызвало возмущение властей Турции, президент Эрдоган пообещал уничтожить эту армию еще до ее формирования.

В субботу, 20 января, турецкие военные обстреляли позиции военизированных курдских отрядов, которые располагаются на севере Сирии в районе Африн.