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СМИ: военные России покинули Африн перед началом операции Турции

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Агентство Anadolu сообщило, что российские военные покинули сирийский город Африн перед началом спецоперации Турции против сирийских курдов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска в ближайшее время начнут военную операцию в районе Африн, где находятся боевики YPG — военизированные курдские отряды.

Анкара считает, что YPG связана с рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

Стоит отметить, что США рекомендовали турецким войскам воздержаться от проведения военной операции.

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