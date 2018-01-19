СМИ: военные России покинули Африн перед началом операции Турции

Агентство Anadolu сообщило, что российские военные покинули сирийский город Африн перед началом спецоперации Турции против сирийских курдов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска в ближайшее время начнут военную операцию в районе Африн, где находятся боевики YPG — военизированные курдские отряды.

Анкара считает, что YPG связана с рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

Стоит отметить, что США рекомендовали турецким войскам воздержаться от проведения военной операции.