Власти Тульской области призывают не опасаться эпидемии менингита

Роста случаев заболевания менингитом в Тульской области не зафиксировано, заверил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев. Показатели в два раза меньше, чем в целом по России.

«Страха не должно быть, эпидемии нет», — заметил он. Как напоминает ИА «Тульские новости», сотрудница компании «Мегафон» заболела вирусным менингитом, впала в кому и скончалась в больнице. После этого все сотрудники тульского офиса прошли медицинское обследование.

Ранее у студентки Тульского государственного университета был зарегистрирован летальный исход, предположительно от менингококковой инфекции. Кроме того, 18 января некоторые СМИ сообщали о смерти жителя Тулы от менингита.

Менингит — воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность шеи одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку.