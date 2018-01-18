Путин: фильм «Рубеж» попадает прямо в сердце

Президент России Владимир Путин высоко оценил фильм «Рубеж» про прорыв блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. Глава государства отметил, что картина «попадает прямо в сердце».

Фильм Джаника Файзиева повествует о молодом бизнесмене в исполнении Павла Прилучного, который попадает в прошлое и оказывается на Невском пятачке — месте, где велись бои за Ленинград. Герою фильма предстоит не только выжить самому, но и помочь своим товарищам.

Путин отметил, что перемещение во времени неоднократно использовалось и в кинематографе, и в мировой литературе, однако вопрос заключается в том, как это сделано.

«На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть, — прямо в сердце. И в этом большая ценность работ подобного рода», — приводит «РИА Новости» слова президента.

Как писал портал iz.ru, 18 января Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.