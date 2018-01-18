Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел фильм «Рубеж»

Президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел отечественную картину «Рубеж», посвященную событиям на Невском пятачке.

Кинопоказ прошел в здании музея-панорамы «Прорыв», рассказывающего о боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечают создатели фильма, в сценарии соединены жанры фантастики, приключения и драмы. Кинолента повествует о человеке, который узнает о своих корнях и о подвиге своих предков. Главный герой отправляется в путешествие во времени, в котором он должен не только выжить сам, но и помочь другим.

В российских кинотеатрах картина появится 22 февраля 2018 года.

Как сообщал портал iz.ru, 18 января российский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище и договорился о встрече с сыном сослуживца своего отца.