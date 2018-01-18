Путин пообещал встретиться с сыном сослуживца своего отца

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с сыном сослуживца своего отца Евгением Щербаковым.

Мужчина подошел к главе государства после того, как тот возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда.

«Мой отец с Вашим воевали на Невском пятачке. У меня есть фотографии. Я бы хотел с Вами встретиться и показать их», — сказал Щербаков.

Президент в ответ выразил заинтересованность во встрече.

Как сообщал портал iz.ru, Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

По пути от Вечного огня к монументу президент остановился, чтобы возложить цветы у братской могилы, в которой похоронен его брат Виктор, скончавшийся в возрасте двух лет во время блокады.

Торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проводятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января.