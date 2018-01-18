Зампрокурора в США застрелил во время слушания 16-летнего подсудимого

Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил во время слушания 16-летнего обвиняемого в угрозах применения огнестрельного оружия.

Как сообщает телеканал WCPO, в зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи.

Чиновника сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого, который от полученного ранения позже скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в 2017 году полицейские США при исполнении служебных обязанностей застрелили 987 человек, что превышает аналогичный показатель 2016 года.