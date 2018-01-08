Американские полицейские за год застрелили почти тысячу человек

В 2017 году полицейские США при исполнении служебных обязанностей застрелили 987 человек, что превышает аналогичный показатель 2016 года.

Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и полицейские отчеты. Официально такая статистика в США не публикуется.

«В течение 2017 года полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году — 995», — говорится в тексте.

Журналисты отмечают, что число убитых полицейскими вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко — 22% от общего показателя. При этом они составляют лишь 6% населения США.

Ранее в январе сообщалось, что в пригороде Денвера мужчина открыл огонь по полицейским.