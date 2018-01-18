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Спасатели рассказали подробности пожара на рынке «Садовод» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели столичного главка ГУ МЧС РФ рассказали о подробностях пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным пожарных, в ликвидации пожара было задействовано 80 человек и 30 единиц техники. Пожарно-спасательным подразделениям удалось пресечь распространение пламени на территории торгового комплекса.

Возгорание на рынке «Садовод» произошло вечером 17 января. Площадь возгорания на первом этаже торгового павильона составила 300 кв. м. После прибытия пожарных в целях безопасности из соседних помещений эвакуировали около 40 человек. Пожар был локализован в 00:05 мск.

Жертв и пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. О причинах пожара пока ничего неизвестно.

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