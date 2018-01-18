Опубликованы кадры пожара на рынке «Садовод» в Москве
Площадь пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы увеличилась до 300 кв. м. Кадры возгорания публикует телеканал РЕН ТВ.
На фотографиях видно, что на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. После прибытия пожарных в целях безопасности из соседних помещений было эвакуировано около 40 человек.
"Закройте рынок!" В Москве, р-н Капотня, горит самый крупный рынок "Садовод". Огнём объяты более 300 кв.метров! МЧС и др. оперативные службы на месте, пока потушить пожар не удаётся... pic.twitter.com/xjjbGg6x2w— Press Focus (@Press_Focusnik) 17 января 2018 г.
По предварительным данным, горит первый этаж трехэтажного павильона. Данных о пострадавших не поступало. О причинах пожара также ничего неизвестно.
В Москве горит филиал АлиЭкспресса - рынок "Садовод". pic.twitter.com/as9CkwCzM7— Сергей (@Koldun87) 17 января 2018 г.