Опубликованы кадры пожара на рынке «Садовод» в Москве

Площадь пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы увеличилась до 300 кв. м. Кадры возгорания публикует телеканал РЕН ТВ.

На фотографиях видно, что на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. После прибытия пожарных в целях безопасности из соседних помещений было эвакуировано около 40 человек.

"Закройте рынок!" В Москве, р-н Капотня, горит самый крупный рынок "Садовод". Огнём объяты более 300 кв.метров! МЧС и др. оперативные службы на месте, пока потушить пожар не удаётся... pic.twitter.com/xjjbGg6x2w — Press Focus (@Press_Focusnik) 17 января 2018 г.

По предварительным данным, горит первый этаж трехэтажного павильона. Данных о пострадавших не поступало. О причинах пожара также ничего неизвестно.