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Крупный яхт-клуб построят во Владивостоке

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Компания «Причал» намерена реализовать проект по строительству во Владивостоке стоянки для парусных и моторных судов. Для этого инвесторам необходимо получить статус резидента Свободного порта. Компания уже подала соответствующую заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока.

Как сообщает ИА PrimaMedia, предполагается, что компания будет оказывать услуги по обслуживанию и охране яхт. Сама стоянка должна вместить от 20 до 50 парусных и моторных судов длиной от 6 до 20 м и осадкой до 3 м. Все места стоянки оснастят сервисными колонками для электропитания и снабжения пресной водой.

Агентство отмечает, что во Владивостоке в скором времени может появиться еще один объект для водного транспорта. Компания «МАДО» намерена построить в рамках Свободного порта лодочную станцию с тремя причалами на 30 маломерных судов и береговую стоянку для сотни лодок. Заявка на получение статуса резидента порто-франко уже находится на рассмотрении.

Напомним, федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Свободный порт включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки. 

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