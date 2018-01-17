Курс биткоина упал за сутки более чем на 25%

Курс биткоина за последние сутки упал на 25,1%, опустившись до уровня в $10,5 тыс. впервые с 1 декабря 2017 года. Об этом свидетельствует данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 01:50 мск криптовалюта торговалась на уровне в $10 516,7 за биткоин. Во вторник вечером криптовалюта обвалилась на 17,49%. Эксперты связали этот факт с негативными новостями о регулировании рынка. В частности, речь идет о возможном запрете минюстом Южной Кореи торговли криптовалютами на спецбиржах.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках Гайдаровского форума предположил, что криптовалюты исчезнут через несколько лет, однако, по мнению главы кабмина, технология блокчейна имеет шансы стать повседневной реальностью. Президент России Владимир Путин не исключил возможность появления в стране закона, регулирующего рынок криптовалют.