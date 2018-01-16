Биткоин впервые с декабря упал ниже $12 тыс.

Биткоин впервые с декабря прошлого года упал ниже $12 тыс. Самая популярная в мире криптовалюта торгуется на отметке в $11,7 тыс., свидетельствует данные Cryptocurrency market.

Криптовалюта обвалилась сразу на 17,49%. Эксперты отмечают, что падение связано с негативными новостями о регулировании рынка.

В частности, ранее появилась информация о том, что минюст Южной Кореи рассматривает возможность запрета торговли криптовалютами на спецбиржах.

Не исключал принятия закона для регулирования рынка и президент России Владимир Путин. Российский глава отмечал, что необходимо не допустить ситуацию, как с обманутыми дольщиками.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что через несколько лет криптовалюта может прекратить существование, однако, по его мнению, технология блокчейн станет повседневной реальностью.